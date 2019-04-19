شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسى للصحفيين فى موسكو اليوم الجمعة إن بلاده تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق الإنتاج العالمى المُبرم بين أوبك وحلفائها. Advertisements وكانت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلت عن وزير المالية الروسى أنطون سيليانوف قوله اليوم الجمعة إن فنزويلا سددت أحدث مدفوعات فوائد ديون إلى روسيا فى موعدها.

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