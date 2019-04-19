شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار سعودى للطاقة: سوق النفط ستتوازن جيدا على الأرجح فى 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال إبراهيم المهنا مستشار وزير الطاقة السعودى اليوم الجمعة إنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط على نحو جيد هذا العام.
وقال المهنا خلال قمة للنفط فى باريس "هذا العام، شهدنا تطبيق قرار أوبك. من المحتمل تمديد الخفض حتى نهاية العام بناء على أوضاع السوق".
واتفقت مجموعة أوبك العام الماضى على خفض الإنتاج فى رد فعل جزئى على زيادة إنتاج النفط الصخرى الأمريكى.
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