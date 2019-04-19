شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو طلعت يبحث "الذكاء الاصطناعى" مع نائب وزير الاتصالات الهندى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارونا سندراجان نائب وزير الاتصالات الهندى لبحث عدد من مجالات التعاون بين مصر والهند فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصة فى مجال الذكاء الاصطناعى والأمن السيبرانى والمدن الذكية وبناء القدرات.

حضر اللقاء السفير الهندى بالقاهرة والمهندس حسام الجمل مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشبكات وبنية الاتصالات والمهندسة جلستان رضوان مستشار الوزير للذكاء الاصطناعى والمهندس محمد الجوسقى المشرف على الادارة المركزية للعلاقات الدولية بالوزارة.



وزير الاتصالات ونائب نظيره الهندى

وخلال اللقاء أكد الدكتور عمرو طلعت على عمق العلاقات الثنائية بين مصر والهند فى شتى المجالات وفى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل خاص، مؤكدا أهمية التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين من أجل تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الرقمية وبالأخص الذكاء الاصطناعى وانترنت الأشياء، وبناء كوادر متخصصة فى مجال صناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مؤكدا على اهتمام الدولة بدعم الجهود المبذولة فى إطار الاستعداد اللازم لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة وبما يساهم فى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كافة مناح الحياة.

وشهد اللقاء، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، التباحث حول عدد من الموضوعات المتعلقة بمجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأهمية التنسيق بين البلدين فى كافة القضايا المشتركة فى المحافل الدولية ومنها التعاون فى مجال وضع المعايير الفنية للاتصالات، والقضايا المتعلقة بالاتحاد الدولى للاتصالات والاجتماعات المقبلة بما فى ذلك المؤتمر الراديوى WRC، والذى من المقرر أن تستضيفه مصر فى أكتوبر المقبل فى شرم الشيخ.

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مسئولو وزارة الاتصالات مع الوفد الهندى

كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية تعزيز التعاون التقنى بين البلدين فى مجالات البحوث والتطوير المتعلقة بصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وبالأخص فى مجالات انترنت الأشياء، وسلاسل الكتلة، والأمن السيبرانى وتطبيقات M2M ، والذكاء الاصطناعى باستخداماته المختلفة فى كافة مناح الحياة والتى من أبرزها الزراعة والصحة والتعليم والمدن الذكية، كما تم الاتفاق على التعاون فى البحث والابتكار وبناء القدرات والتدريب على التكنولوجيات البازغة فى الاتصالات، وتبادل أفضل الممارسات فى الترخيص والتنظيم فيما يخص المجال الكهرومغناطيسى والابتكار وريادة الأعمال والحكومة الالكترونية وإدارة الانترنت وإدارة الكوارث والطيف الترددى.



عمرو طلعت وزير الاتصالات يستقبل الوفد الهندى

يأتى اللقاء فى إطار زيارة وفد هندى رفيع المستوى للإطلاع عن قرب على قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرى وذلك فى الفترة من 18 حتى 21 أبريل الجارى؛ ويشمل برنامج زيارات الوفد الهندى عقد لقاءات مع مسئولى الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ومعهد تكنولوجيا المعلومات، والمعهد القومى للاتصالات، مركز الإبداع التكنولوجى وريادة الأعمالTIEC.