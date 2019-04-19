الان تتابع نوفاك: روسيا تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق أوبك والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 16 دقيقة - 3:26 م, 19 أبريل 2019 م التعليقات: 0 وكالات- الخليج 365 قال ألكسندر نوفاك، وزير الطاقة الروسي، للصحفيين في موسكو، اليوم الجمعة، إن بلاده تخفض إنتاج النفط بما يتماشى مع اتفاق الإنتاج العالمي المُبرم بين أوبك وحلفائها.

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