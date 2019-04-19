شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى فى 2019.. وعيار 21 يهبط لـ 609 جنيها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الجمعة 19 أبريل، لعيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 609 جنيها للجرام، فى أدنى مستوى للذهب خلال عام 2019.
وقال نادى نجيب سكرتير شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن أسعار الذهب العالمية تسجل أدنى سعر لها منذ قرابة شهر ونصف، الأمر الذى انعكس على أسعار الذهب فى مصر.
وأضاف فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن هبوط الدولار فى مصر سواء بالمصارف الرسمية والبنوك، إضافة إلى السوق الموازى، دفع سعر الذهب للهبوط بشكل ملحوظ.
وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:
عيار 24 سجل اليوم 696 جنيها للجرام
عيار 21 سجل اليوم 609 جنيها للجرام
عيار 18 سجل اليوم 522 جنيها للجرام
الجنيه الذهب ويزن 8 جرامات سجل 4872 جنيها
أوقية الذهب تسجل أدنى سعر فى شهرين 1274 دولار
سعر الذهب فى مصر، ضمن الخدمات المقدمة من الخليج 365، مصحوبة بتحليل لوضع سوق الصاغة فى مصر، وكذلك التأثيرات العالمية على المعدن النفيس وانعكاس ذلك على السوق المصري.
كانت هذه تفاصيل خبر أسعار الذهب تسجل أدنى مستوى فى 2019.. وعيار 21 يهبط لـ 609 جنيها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.