شكرا لقرائتكم خبر عن سوق دبي المالي: 3 إدراجات في البورصة قريبا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف سوق دبي المالي أن 3 شركات تخطط للإدراج في البورصة قريبا.

وأشار السوق إلى أن الشركات تعمل في مجالات خدمات النفط والغاز، والخدمات الصحية، بحسب العربية نت.

وكشف رئيس مجلس إدارة شركة "يوتيكو" للمرافق الخدمية الإماراتية، عن سعي شركته لطرح حصة من أسهمها للاكتتاب العام الأولي في أسواق المال المحلية خلال عام إلى عامين.

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وعلى صعيد الشركات التي تعتزم للطرح بأسواق المال الإماراتية، وقعت مجموعة إم بي إف الاستثمارية بالإمارات مذكرة تفاهم في وقت سابق مع بنك الاتحاد الوطني، للقيام بإجراءات التحول والإدراج بالسوق المالي.

وتتسارع وتيرة التصريحات بشأن الطرح بأسواق المال الإماراتية وذلك بالتزامن مع كشف شركة تايجر العقارية مطلع العام الماضي عن دراستها إدراج أسهمها في بورصة دبي.

وكانت آخر الطروحات الجديدة بسوق دبي للأوراق المالي شركة إعمار للتطوير وذلك بعد أن شهد اكتتابه الأولى إقبالاً قوياً من المؤسسات الاستثمارية والأفراد سواء المحللين أو الدوليين.

وكشف شركة بلووم القابضة، أيضا في وقت سابق عن تفكيرها في طرح أسهمها أيضا في سوق أبوظبي للأوراق المالية وذلك في العام 2019.