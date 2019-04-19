شكرا لقرائتكم خبر عن الوكيل القانوني لمجموعة القصيبي: المحكمة رفضت طلبنا لحل النزاع مع الدائنين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد الوكيل الشرعي لمجموعة أحمد حمد القصيبي وإخوانه، أن المحكمة قد رفضت طلبهم لحل النزاع مع الدائنين.

وأشار إياد رضا في مقابلة مع قناة العربية إلى أنه سيتم العمل على معالجة أسباب الحكم بدءا من الأسبوع المقبل فور الحصول على نسخة من الحكم.

ولفت إلى أنه إذا كانت الأسباب غير قابلة للحل، فإن المجموعة ستقدمُ التماسا إلى المحكمة لنيلِ موافقةٍ على التسوية مع الدائنين بموجب توصية المحكمة، وليس تحت باب إعادة التنظيم المالي.

وأشار إياد رضا، في وقت سابق أن لدى المجموعة 130 دائنا ولا تميز بين بنك محلي أو أجنبي.

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وقال مسؤول مصرفي في منتصف فبراير 2018 إن بنوكا إماراتية تأمل أن تسترد خلال عام 2018 جزءا من المستحقات التي لم تحصلها من مجموعة سعد السعودية وشركة أحمد حمد القصيبي وإخوانه بعد انهيارات شهدتها تلك المجموعة بمليارات الدولارات.

وبلغت حصيلة المزاد العلني الثاني لرجل الأعمال معن الصانع وشركة سعد للتجارة والمقاولات والخدمات المالية في يونيو الماضي على الرخام والسيراميك والأثاث قيمة تجاوزت 29 مليون ريال.

وكانت شركتا أحمد حمد القصبيي وسعد السعودية قد تعثرتا في عام 2009 وهو ما خلف ديونا بنحو 22 مليار دولار مستحقة لبنوك إقليمية ودائنين آخرين.

ووافق مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه في منتصف فبراير الماضي على قانون للإفلاس والذي ينظم إجراءات الإفلاس مثل التسويات وتصفية الأصول للأفراد وكذلك للشركات المحلية والأجنبية.