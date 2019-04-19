شكرا لقرائتكم خبر عن "عمومية "موبايلي" تبحث دمج شركة "بيانات الأولى لخدمات الشبكات في 14 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي" دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير عادية، المُقرر عقدها يوم الثلاثاء الموافق 14 مايو الجاري، للنظر في اندماج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات في "موبايلي".

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن عملية الاندماج ستتم بعد الانتهاء من إجراءات استحواذ موبايلي على كامل حصص الشركة الوطنية لحلول الأعمال في شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات والبالغ عددها 1500 حصة من أصل 150 ألف حصة وتحويل شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات إلى شركة شخص واحد وفقاً للإجراءات المتبعة نظاماً وذلك بناءً على الطلب الموجه من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وبحسب البيان، سيتم دمج شركة بيانات الأولى لخدمات الشبكات بما لها من حقوق وما عليها من التزامات، بما في ذلك كافة الحقوق الفكرية بما فيها الاسماء والعلامات التجارية وكافة الأصول بمحتوياتها وكافة المشاريع والعقود والأعمال التي تكون الشركة المندمجة طرفاً بها وبما تملكه من عناصر فنية وإدارية وتراخيص.

ومن المُقرر أن تُصدق الجمعية على القوائم المالية والحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

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وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 80 مليون ريال خلال الربع الرابع من العام 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 182 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وبذلك تكون موبايلي قد تمكنت من تحقيق صافي ربح للمرة الأولى منذ الربع الثاني من العام المالي 2016، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى استمرار الشركة في تحسين إيرادتها للربع السادس على التوالي.

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الرابع من العام 2018 بنسبة 11.9% إلى 3.2 مليار ريال من 2.8 مليار ريال للربع المماثل من العام 2017.

وتعود الزيادة في الإيرادات إلى استمرار زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء، واستمرار نمو مبيعات البيانات، بالإضافة إلى استمرار نمو مبيعات قطاع الأعمال، فضلاً عن استمرار نمو مبيعات الألياف الضوئية.