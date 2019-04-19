شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "زهرة الواحة" تبحث توزيع أرباح بقيمة 15 مليون ريال في 19 مايو المُقبل والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة زهرة الواحة للتجارة دعوة مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم الأحد الموافق 19 مايو المُقبل، للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2018 بقيمة 15 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الخميس، بأن الأرباح سيتم توزيعها على 15 مليون سهم، بحصة تبلغ ريالاً للسهم الواحد، وبنسبة توزيع تبلغ 10%.

ووفقاً للبيان، ستكون الأرباح مستحقة لمساهمي الشركة المسجلين لدى مركز إيداع الأوراق المالية (تداول) بنهاية ثانى يوم تداول يلى يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة، على أن يتم الإعلان عن تاريخ توزيع الأرباح لاحقاً.

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ومن المُقرر أن يتم التصويت على صرف مبلغ وقدره 300 ألف ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وستصدق الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 34.7 مليون ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 46.9 مليون ريال في العام 2017.

وعزت الشركة انخفاض الأرباح في 2018 إلى ارتفاع تكاليف شراء المادة الخام الرئيسية متأثرة بارتفاع أسعار البترول والتى تشتق منه المادة الخام الرئيسية مقارنة باسعار الشراء خلال العام السابق حيث تم تمرير هذه الزيادة تدريجيا على أسعار البيع من أجل الحفاظ على الحصة السوقية فى ظل المنافسة الحادة.