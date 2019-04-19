شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس غرفة تجارة عمان:نتطلع لإقامة مشروعات مشتركة مع مصر والتصدير لأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ومتميزة فى مختلف المجالات، وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن هناك توافقاً كاملا بين مسئولى البلدين على أهمية إحداث نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بما ينعكس إيجابياً على حركة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير لوفد عمانى برئاسة قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان والذى يزور القاهرة حالياً للمشاركة فى فعاليات الدورة الـ46 لمؤتمر العمل العربى والذى تعقده منظمة العمل العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، حضر اللقاء أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ونصر بن عامر الحوسنى رئيس الجانب العمانى بمجلس الأعمال المشترك.

وقال الوزير، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إن الزيارة الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لسلطنة عمان خلال العام الماضى مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة للعلاقات الإستراتيجية المصرية العمانية على المستويين الثنائى والإقليمى.



وزير التجارة يستقبل وفد عمانى

وأشار الوزير، إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كى تعكس الترابط التاريخى بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

ولفت نصار، إلى أهمية تفعيل دور مجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك ليقوم بدور فاعل فى تعزيز التعاون المشترك وبصفة خاصة فى مجالات النقل واللوجيستيات وربط موانئ البلدين وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافى المتميز لكل من مصر وسلطنة عمان فضلاً عن تشجيع الاستثمار السياحى فى الجانبين خاصة فى ظل الاستثمارات الكبيرة التى ضخها مستثمرون مصريون فى سلطنة عمان مؤخراً إلى جانب الصناعات المرتبطة بالمصايد والأسماك.

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ومن جانبه أكد قيس بن محمد اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أن العلاقات الاقتصادية المصرية العمانية تشهد تطوراً ملحوظاً وحراكاً كبيراً خاصة فى ظل الإرادة السياسية من قيادة البلدين بأهمية تنمية وتوسيع حجم العلاقات المشتركة بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.



وزير التجارة يستقبل وفد عمانى بحضور أحمد الوكيل

ولفت إلى تطلع القطاع الخاص العمانى إلى تعزيز التعاون مع نظيره المصرى ليس فقط لإقامة مشروعات مشتركة فى البلدين وإنما للتوجه سوياً إلى أسواق ثالثة وبصفة خاصة فى أسواق الدول الإفريقية.

وأشار أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إلى أن هناك تعاون وثيق بين منظمات الأعمال فى البلدين بهدف تيسير عملية التبادل التجارى وإقامة المشروعات المشتركة، لافتاً فى هذا الإطار إلى أن مصر ستسضيف خلال شهر نوفمبر المقبل مؤتمر موسع حول النقل واللوجيستيات وسيتم تنظيمه بالإسكندرية بمشاركة مكثفة من كافة منظمات الأعمال العربية المعنية بالمؤانى والنقل واللوجيستيات.

ولفت نصر بن عامر الحوسنى رئيس الجانب العمانى بمجلس الأعمال المصرى العمانى المشترك، إلى أنه يجرى حالياً إعداد دراسة بكافة التحديات التى تعرقل إنسياب حركة التجارة بين البلدين، مشيراً فى هذا الإطار إلى أن سلطنة عمان تسعى من خلال (رؤية 2040) إلى تنمية وتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع كافة دول المنطقة وبصفة خاصة مصر.