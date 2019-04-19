وزيرة التخطيط: الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإدارى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ببانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكى لبحث سبل التعاون المشترك، ولعرض التجربة المصرية فى الإصلاح الإدارى على الجانب السيرلانكى، وذلك بحضور سفير سيريلانكا بالقاهرة.

وخلال اللقاء استعرضت الدكتورة هالة السعيد التجربة المصرية فى مجال الإصلاح الإدارى، مشيرة إلى خطة الإصلاح الإدارى التى تنتهجها الدولة وتسعى على تنفيذها وزارة التخطيط إيمانًا بقضية إصلاح وتنمية الجهاز الإدارى، موضحة أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو إحداث نقلة نوعية بالجهاز الإدارى.

وأوضحت هالة السعيد أن خطة الإصلاح الإدارى تستهدف رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإصلاحات المؤسسية، لتحقيق مبدأ الشفافية ومكافحة الفساد تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، التى تهدف للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال، يتسم بالحوكمة، ويُعلى من رضاء المواطن ويخضع للمساءلة، ويسهم بقوة فى تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.



وزيرة التخطيط ووزير سيريلانكى

وأضافت وزيرة التخطيط أن خطة الإصلاح الإدارى تتضمن عدة محاور تتمثل فى محور الإصلاح التشريعى والذى يهدف إلى تحديث القوانين المنظمة لعمل الجهاز الإدارى، مشيرة إلى صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 واللائحة التنفيذية له كتطور مهم فى تنظيم العمل داخل الجهاز الإدارى، ومحور التطوير المؤسسى والذى يتمثل الهدف منه فى تعزيز انضباط أعمال الإدارة العامة إلى جانب خلق نظام إدارى مرن.

وأشارت هالة السعيد إلى أنه تم رسم هيكل إدارى للوزارات، منوهة عن قرار رئيس الوزراء باستحداث 6 تقسيمات تنظيمية بوحدات الجهاز الإدارى هى الموارد البشرية، المراجعة الداخلية، التخطيط الاستراتيجى والسياسات، التقييم والمتابعة، الدعم التشريعى، ونظم المعلومات والتحول الرقمى، هذا بالإضافة إلى القيام بوضع خطة لانتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة.

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ولفتت هالة السعيد إلى جهود الحكومة فى دعم خطة الإصلاح الإدارى مشيرة إلى إطلاق جائزة مصر للتميز الحكومى، كجائزة سنوية تحت رعاية رئيس الجمهورية، بهدف تشجيع روح التنافس بين المؤسسات الرسمية والموظفين تكريمًا للمتميزين.

وحول محور بناء وتنمية القدرات أوضحت الوزيرة أن الهدف منه يأتى فى إطار إعداد الكوادر اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الإدارى إلى جانب الاهتمام بتأهيل الشباب، لافتة إلى اهتمام الدولة بالاستثمار فى العنصر البشرى، مشيرة إلى استراتيجية بناء القدرات التى تتم على مستوى الجهاز الإدارى، منوهة عن مجموعة البرامج التدريبية التى تم تقديمها للقيادات العليا والوسطى والمرأة والشباب داخل الجهاز الإدارى، بالإضافة إلى ما يقدمه مشروع رواد 2030 من منح تعليمية وحملات توعوية لمساعدة الشباب فى تطوير الفكر الريادى ونشر ثقافة العمل الحر.



هالة السعيد مع ببانجيت مادوما باندارا وزير الإدارة العامة السيريلانكى

كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول محور تحسين الخدمات الحكومية، مشيرة إلى أن الهدف منه يأتى بتبسيط الإجراءات الحكومية والتوسع فى ميكنة الخدمات المقدمة مع ميكنة تلك الخدمات بشكل متكامل، مؤكدة أنه تم خلال فترة وجيزة ميكنة العديد من الخدمات وتطوير مراكز خدمات المواطنين بكافة المحافظات، منوهة عن تجربة مصر فى ميكنة 4571 مكتب صحة على مستوى الجمهورية وميكنة منظومة تسجيل المواليد والوفيات وربطها بالساعة السكانية، وهو المشروع الفائزبالمركز الأول والدرع الذهبى فى مسابقة الابتكار الإدارى التى نظمتها المنظمة الأفريقية للإدارة العامة ببتسوانا.

وحول التحول الرقمى أكدت وزيرة التخطيط أن الحكومة المصرية تتجه نحو التحول الرقمى بخطوات دقيقة ومتكاملة تستهدف تطوير الخدمات الحكومية بتفعيل المحول الرقمى القومى G2G ومنصة تقديم الخدمات الحكومية إلى جانب منصة تقديم خدمات المحمول والتوسع فى تطوير منافذ تقديم الخدمات الحكومية، فضلاً عن نشر نقاط الدفع والتحصيل الإلكترونى ومنصة البنية المعلوماتية المكانية إلى جانب المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين.

ومن جانبه أشاد رانجيت مادوما باندارا، وزير الإدارة العامة السيريلانكى بالجهود المصرية المبذولة فى مجال الإصلاح الإدارى، وأبدى إعجابه بالنموذج المصرى، وفى معرض شرحه للوضع فى بلاده أوضح باندارا، أن وزارة الإدارة العامة السيريلانكية تضطلع بدور الريادة فى الإدارة العامة بهدف صياغة السياسات العامة وإدارة الموارد البشرية والتطوير المؤسسى، سعيًا إلى إدارة موارد بشرية بشكل أكثر إنتاجية داخل الخدمة العامة مع تنفيذ الشؤون الإدارية لتحقيق التنمية الوطنية، هذا بالإضافة إلى دورها فى صياغة الأحكام واللوائح الإدارية التى تركز بشكل خاص على النزاهة والكفاءة من أجل بناء خدمة عامة تلبى توقعات المواطنين.