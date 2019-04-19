"نشاما" تسلم 5 آلاف وحدة سكنية في مشروع "تاون سكوير دبي" خلال 2019

دبي - الخليج 365 :

يعتزم "تاون سكوير دبي"، المشروع الرائد من "نشاما" والذي يركز على توفير منازل متميزة للعائلات بمزايا العيش المجتمعي والموقع المناسب بعيداً عن صخب الحياة في المدينة، حيث أن نشاما تستعد لتسليم 5 آلاف منزل سكني إضافي لهذا العام؛ ليبلغ العدد الإجمالي للمنازل التي تم تسليمها أكثر من 6,600 منزل. وبحلول نهاية عام 2019، سوف يحتضن "تاون سكوير دبي" أكثر من 18 ألف شخص، ما يجعله من أكثر المجمعات السكنية المزدهرة والنابضة بالحياة للعائلات في إمارة دبي.

وبهذه المناسبة، قال فريد دوري، الرئيس التنفيذي لشركة "نشاما": "بفضل تعاملنا مع مقاولين متمرسين استطعنا إحراز تقدم كبير في مساعينا لتسليم 5 آلاف منزل إضافي في مشروع ’تاون سكوير دبي‘، وتوفير منازل العمر بأسعار مناسبة وفي متناول الجميع عبر توفير خطط سداد مرنة وجذابة، وتم العمل على وضع معايير جديدة في المشاريع التطويرية السكنية تتناسب مع العائلات وقد لاقت المنازل إقبالاً شديداً من قبل المستثمرين وعائداً استثمارياً قوياً وعوائد تأجير مجزية، ومن جهة أخرى حرصنا على تجسيد أسلوب حياة عصري لقاطني المشروع يتضمن كافة وسائل الراحة العصرية.

والجدير بالذكر أن نشاما قد سلّمت أربعة مجمعات سكنية حتى الآن ضمن مواقع رئيسية في "تاون سكوير دبي، التى تضم طيفاً واسعاً من المرافق بما في ذلك صالة رياضية، ومسبح في كل مبنى، وملعب تنس، ومنطقة تضم حلقة تزلج على الألواح (سكيت بورد)، تضم أيضاً ملعباً لكرة السلة وكرة القدم، بالإضافة إلى مسارات مخصصة للمشي والركض وأخرى لركوب الدراجات للتشجيع على اتباع نمط حياة نشط وصحي في الهواء الطلق، وسوف تشتمل أيضاً على حديقة ترفيهية (تاون سكوير بارك) مطاعم ومقاهي، ودور حضانة، ومدارس، ومراكز الرعاية الصحية.

وسوف يتم تسليم أول مبنى بإطلالة مباشرة على حديقة تاون سكوير بارك الممتدة على مساحة 50 ألف متر مربع خلال شهر سبتمبر 2019. بالإضافة الى أن مشروع "تاون سكوير دبي" ممتد على مساحة 750 متر مربع بما يقارب (31 مليون قدم مربعة)- ويتميز بالتنظيم الدقيق لشوارعه، والتصاميم المميزة لمساحاته العامة، حيث أن تاون سكوير دبي يتخذ موقعاً استراتيجياً يبعد 20 دقيقة فقط عن مطار آل مكتوم الدولي، و 30 دقيقة عن مطار دبي الدولي، إضافة إلى قربه من مسار القدرة للدراجات الهوائية، و"نادي المرابع العربية للجولف" و"نادي دبي للبولو والفروسية" وموقع "إكسبو 2020 دبي".

ويمكن للعملاء المهتمين بالاطلاع على المزيد من المعلومات زيارة مركز مبيعات "نشاما" في بوليفارد محمد بن راشد بوسط مدينة دبي. أو زيارة مركز مبيعات "نشاما" الواقع في مشروع تاون سكوير، ويمكن أيضاً زيارة الموقع الإلكتروني www.nshama.ae، أو الاتصال من داخل دولة الإمارات العربية المتحدة على الرقم المجاني 674262 800 أو من خارج الدولة على الرقم 8990 607 4 971+. ويفتح المركز أبوابه من السبت إلى الخميس بدءاً من الساعة 10 صباحاً وحتى 8 مساءً.