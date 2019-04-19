سيتي سكيب أبوظبي 2019 رسخ دوره في الارتقاء ببيئة الأعمال وتحديد ملامح القطاع في المستقبل

أبوظبي - الخليج 365 :

اختتم اليوم في العاصمة الإماراتية. الخميس 18 أبريل 2019 معرض ’سيتي سكيب أبوظبي‘ أعماله محققاً نجاحاً لافتاً في تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز نمو القطاع العقاراي. حيث أثمر المعرض عن توحيد رؤية المطورين والجهات الفاعلة في القطاع بما ينسجم مع التوجه المستقبلي لهذه السوق التي تلعب دوراً فاعلاً في تحقيق التنوّع الاقتصادي في أبوظبي

وشهدت فعاليات المعرض المقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، مناقشات معمقة وتوقعات ترصد مكامن التغيير في السوق بالنسبة للمطورين، وذلك على مدار ثلاثة أيام وعبر 3 منصات حوارية، إلى جانب تسجيل مبيعات ضخمة، وطرح تغييرات استباقية على قوانين العقارات وغيرها من الفعاليات.

كما عقد على هامش اليوم الختامي للمعرض، مؤتمرا صحفيا شارك فيه ممثلو الجهات الحكومية المعنية و كبرى مؤسسات التطوير العقاري المحلية بهدف استعراض التغييرات النوعية في قوانين الملكية الأجنبية في مناطق الاستثمار التي تم الإعلان عنها يوم أمس.

وبهذا الشأن، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة المعارض العالمية ’إنفورما‘ التي تتولى تنظيم معارض ’سيتي سكيب‘: " كان من المشجع أن نشهد هذا المستوى من الالتزام والتفهم والتصميم من جميع المشاركين في المعرض، بدءاً بالجهات العارضة وصولاً إلى أصحاب المصلحة وتكاتف الجهود لرسم المسار المستقلبي الصحيح والمضي قدماً بسوق العقارات في أبوظبي".

وأضاف: "جاء المعرض ليعكس الأصداء الإيجابية التي رافقت فترة الإعداد له، حيث أعلن بعض المطورين مثل شركة ’الدار‘ العقارية عن بيع بعض مشاريعهم بالكامل خلال المعرض. ويشكل هذا مؤشراً واضحاً على قدرة السوق على التكيّف مع التغيرات والتحديات الراهنة واستجابة الشركات لمتطلبات المستثمرين والمشترين.

ومع التغييرات الجديدة على قانون الملكية الأجنبية والجلسات التفاعلية التي شهدها المؤتمر المصاحب للمعرض، يمكننا القول بأن أداء المعرض هذا العام فاق توقعاتنا، خاصةً من حيث قدرته على توحيد رؤية القطاع وتوفير المنصة المناسبة لدراسة أفضل السبل لدفع عجلة تنميته قُدماً".

مبيعات ضخمة وتغييرات مهمة في القوانين

شهد المعرض مجموعة من الفعاليات البارزة على مستوى القطاع، حيث أعلنت شركة ’الدار‘ العقارية الرائدة في أبوظبي عن تحقيق مبيعات بقيمة 400 مليون درهم في أحدث مشاريعها -’ليا‘.

وبدورها، أشادت الجهات العارضة بالدور الفاعل للمعرض. حيث قالت إيناس عبد الباسط، مديرة قسم الوسطاء في شركة ’تايجر‘: "أتاح لنا ’سيتي سكيب أبوظبي‘ وصولاً ممتازاً إلى العملاء وبخاصة أوساط المستثمرين المحليين، ما ساعدنا على تشكيل فهمٍ أفضل للسوق والتوجهات الرئيسية السائدة والمجالات التي تتطلب منا المزيد من التركيز. كما وتمكنا من دراسة مشاريعنا بالمقارنة مع عروض السوق وتحديد مزايانا التنافسية والفرص التي يتوجب علينا استغلالها بشكلٍ أفضل".

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وقال سعادة سعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة "زونزكورب": "يهدف التخطيط الاستراتيجي لـ "زونزكورب" إلى جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية بما يتماشى مع مستهدفات برنامج "غداً 21" وحزم التحفيز الاقتصادية بحجم 50 مليار درهم التي تم إطلاقها العام الماضي والتي تركز في جوهرها على أربعة مبادئ أساسية - الأعمال والاستثمار ، والمجتمع ، والمعرفة والابتكار ، ونمط الحياة. "

وأضاف: "تعتبر "زونزكورب" شريكا أساسيا للمستثمرين في القطاع الخاص. وتوفر مشاريعنا الجديدة إمكانات هائلة من حيث الوصول السريع إلى الأسواق وبالتالي تعزيز فرص النمو للشركات والمبتكرين الذين يتطلعون إلى تأسيس أو توسيع وجودهم في القطاعات غير النفطية سريعة النمو في أبوظبي"

20 جلسة حوارية قدمها خبراء محليين و عالميين

استمرت خلال اليومين الثاني والثالث (الختامي) من معرض سيتي سكيب أبوظبي سلسلة "حوارات سيتي سكيب" التي استضافت أهم الخبراء والمحللين وأصحاب الخبرة في القطاع العقاري والمجالات الإدارية والتنظيمية والخدمية المرتبطة بالقطاع المشاركين من داخل و خارج دولة الإمارات، وشكلت سلسلة الحوارات منصة معرفية تتيح التعريف بآخر المستجدات وأهم الفرص التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها في تطوير أعمالهم حيث تناول المتحدثون موضوعات ذات أهمية مثل رقمنة مبيعات العقارات والتسويق الرقمي، تجربة جديدة للمتعاملين والمستمثرين في القطاع العقاري، وحل النزاعات العقارية، وأهمية العقارات الصناعية.

وحول الإعلان عن تعديلات بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2005 في الملكية العقارية، والذي أعلن عنه يوم أمس الأربعاء 17 أبريل 2019 ، بهدف تعزيز الجهود الحكومية الرامية إلى تطوير القطاع العقاري في أبوظبي بما يتلاءم مع أفضل التوجهات والمعايير الدولية ويعزز المناخ الاستثماري في الإمارة.

أكد معالي فـلاح محمد الأحبابـي. رئيس دائـرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي على أهمية الإعلان الأخير عن التعديلات في قانون الملكية العقارية الذي جاء كاستجابة سريعة وفعالة من قبل القيادة الرشيدة لمتطلبات القطاع الخاص الشريك الأساسي في مسيرة التنمية وبما يعكس أيضا المتابعة الحثيثة والحرص على الارتقاء بالأداء المؤسسي والتنافسية لكافة القطاعات الرئيسية، حيث ستسهم التعديلات الجديدة في زيادة الثقة والشفافية والمرنة في الأسواق المحلية.

ومن جانبه أكد طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، في كلمته أمام مؤتمر الصحافي على الدور الجوهري لهذه التعديلات في زيادة العائد على الاستثمار، الذي يأتي مرتفعا نسبيا في الوقت الحالي حيث يصل إلى 8% مقارنة بقيمته في أهم المدن حول العالم يعد بالفعل أعلى من معظم المدن الدولية.

الجدير بالذكر بأن االدورة الـ 13 للمعرض تشهد مشاركة طيف واسع من كبرى شركات التطوير العقاري البالغ عددها 80 شركة محلية و عالمية بالإضافة إلى مشاركة نخبة الخبراء والمتخصصين في المجال العقاري ويحظى المؤتمر برعاية ودعم كل من شركة أبوظبي التجاري للعقارات الراعي البلاتيني المميز للمؤتمر، Provis الراعي البلاتيني للمؤتمر وجهات الرعاية الذهبية للمؤتمر LWK+ partners و Eltizam.

