«معادن» تستحوذ على ميريديان الأفريقية للأسمدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل استحوذت شركة معادن على مجموعة ميريديان الأفريقية المتخصصة في مجال توزيع الأسمدة، حيث وقع الطرفان اتفاقية أمس في مدينة رأس الخير التعدينية.

وبموجب هذه الصفقة تستحوذ «معادن» على نسبة 85% من أسهم «ميريديان» كمرحلة أولى، على أن يتم امتلاك ما تبقى من الأسهم في غضون السنوات الأربع المقبلة، في حين من المتوقع أن يتم الانتهاء من عملية الاستحواذ الأولية التي تمولها «معادن» بالكامل بحلول الربع الثالث من هذا العام.

وقال الرئيس وكبير المديرين التنفيذيين في شركة معادن دارن ديفس «إن هذا الاستحواذ يعد خطوة مهمة للغاية في استراتيجية «معادن» لبناء قنوات توزيع عالمية لمنتجات الأسمدة، في وقت تعمل فيه الشركة على ترسيخ اسمها كأحد أكبر منتجي ومصدري الأسمدة الفوسفاتية في العالم».