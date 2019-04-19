شكرا لقرائتكم خبر عن بعد بورسعيد.. توصيل 5 محافظات جديدة بكابلات الألياف الضوئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسؤول رفيع أن الشركة المصرية للاتصالات، انتهت من ربط نحو 560 موقعا حكوميا، فى محافظة بورسيعد، بكابلات الألياف الضوئية، كمشروع رائد للمبادرة الحكومية للتحول الرقمى والاندماج المالى المرحلة الأولى.

وكشف المصدر فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، أن المرحلة الثانية ستشمل 5 محافظات أخرى.

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وتعمل الشركة المصرية للاتصالات منذ عدة أعوام على مد كابلات الألياف الضوئية بديلا للنحاس فى جميع المحافظات، وأعلنت فى وقت سابق أنها انفقت نحو 14 مليار جنيه، على تحديث وتطوير البنية التحتية لديها.

وكابلات الألياف الضوئية، هى وسيلة انتقال عالية السرعة للبيانات، حيث تحتوى على خيوط أو مسارات الألياف الزجاجية داخل غلاف معزول وهى مصممة لنقل بيانات لمسافة طويلة وبشكل عالى الاداء وتستخدم عادة فى شبكات البيانات والاتصالات، كما تدعم الكثير من أنظمة الانترنت والتلفزيون والهاتف فى العالم، لأن كابلات الألياف الضوئية تنقل البيانات عبر موجات الضوء، يمكن نقل المعلومات بسرعة الضوء ويمكن أن تصل لـ20 جيحابت فى الثانية فى بعض أنواع الكابلات وفقا لبعض تقارير.

ووفقا لبيان سابق لمجلس الوزراء، بشأن التحول الرقمى فى بورسعيد، فقد تم الانتهاء من حفر وسحب، وتوصيل البنية التحتية لعدد 329 موقعاً ، ومبنى حكومياً من إجمالى "558 مبنى"، وبمعدل يفوق المخطط التنفيذى للمشروع، كما تم الربط بعدد 20 قاعدة بيانات تمثل عدد 14 وزارة، وكذا تقديم عدد "7" حزم خدمات بإجمالى "39" خدمة بالمرحلة الأولى، وهى "خدمات النيابة العامة – الداخلية – العدل - الجمارك- الاسكان – التموين - التأمين الصحى".