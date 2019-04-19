شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تُنهي آخر جلسات الأسبوع على ارتفاع..و"داو جونز" يحقق مكاسب أسبوعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت الأسهم الأمريكية خلال تعاملات اليوم – آخر جلسات الأسبوع – مدعومةً بانتعاش قطاع الطاقة والتكنولوجيا، وسجلت "وول ستريت" مكاسب أسبوعية في ظل تدفق نتائج أعمال إيجابية أعلنتها عنها بعض الشركات.



ومن المنتظر في الفترة القادمة صدور نتائج أعمال شركات كبرى على رأسها "آبل" و"أمازون" و"مايكروسوفت" و"تويتر" و"فيسبوك" و"إكسون موبيل".



من ناحية أخرى، ساد ارتياح في الأسواق بعد الكشف عن تقرير "روبرت مولر" – المحقق المعني بالبحث في مدى تدخل روسيا في انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016.



ولم يكشف التقرير عن أي أدلة تثبت تورط حملة الرئيس الأمريكي "ترامب" في التواصل مع مسؤولين روس لصالحه كما أنه لم يظهر دلائل على محاولات "ترامب" التأثير على التحقيقات أو تعطيلها.



وسوف تغلق غداً أسواق الأسهم في كل من أمريكا وبريطانيا وكندا ودول أوروبية وأستراليا وهونج كونج والهند والبرازيل للاحتفال بعطلة "الجمعة العظيمة"، كما سيغلق عدد من هذه الأسواق يوم الإثنين القادم لعطلة "عيد الفصح".

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وفي سوق النفط، ارتفع سعر "ويست تكساس" بنسبة 0.4% مغلقاً عند 64 دولاراً للبرميل وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، وسجل أعلى سعر في الجلسة عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 63.4 دولار.



وارتفع "برنت" بنسبة 0.5% وأغلق عند 71.97 دولار للبرميل، وحقق مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، في حين سجل أعلى سعر اليوم عند 72.04 دولار وأقل سعر عند 71.2 دولار.



وفي ختام التعاملات، ارتفع "داو جونز" بنسبة 0.4% (ما يعادل 110 نقاط) إلى 26559 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.6%، فيما سجل أعلى مستوى عند 26602 نقطة وأقل سعر عند 26444 نقطة.



وارتفع "ناسداك" بأقل من 0.1% (ما يعادل نحو نقطتين) إلى 7998 نقطة، وسجل مكاسب أسبوعية بنسبة 0.2%، بينما بلغ أعلى مستوى عند 8002 نقطة، وأقل مستوى عند 7951 نقطة.



وارتفع "ستاندرد أند بورز" بنسبة 0.1% (ما يعادل أربع نقاط) إلى 2905 نقاط، وسجل خسائر أسبوعية بنسبة 0.1%، بينما بلغ أعلى مستوى عند 2908 نقاط وأقل مستوى عند 2891 نقطة.