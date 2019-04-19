شكرا لقرائتكم خبر عن الخام الأمريكي يتجه نحو التراجع بالتزامن مع صعود طفيف لـ"برنت" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الخام الأمريكي خلال تداولات اليوم متخلياً عن مكاسبه السابقة، بينما حافظ "برنت" على مكاسب طفيفة، وذلك وسط ضغوط من الدولار وقبيل صدور بيانات أنشطة التنقيب في الولايات المتحدة.



وارتفع مؤشر الدولار (أمام عدد من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 15:50 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.4% إلى 97.3 نقطة، وسجل أعلى مستوى اليوم عند 97.4 نقطة وأقل مستوى عند 96.9 نقطة.



وسوف تكشف شركة "بيكر هيوز" اليوم عن أنشطة الحفر عن الخام والغاز الطبيعي في الولايات المتحدة، وتم تقديم البيانات لتصدر اليوم بدلا من الغد بسبب عطلة "الجمعة العظيمة".

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كانت بيانات اقتصادية صينية صادرة أمس قد قللت المخاوف لدى الأسواق من تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال 2019 حيث ارتفعت مبيعات التجزئة وسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 6.3% في الربع الأول.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض "ويست تكساس" الأمريكي بحلول الساعة 15:48 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.2% إلى 63.6 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر عند 64.1 دولار وأقل سعر عند 63.6 دولار.



أما "برنت"، فقد ارتفع بنسبة 0.1% إلى 71.7 دولار للبرميل، وسجل أعلى سعر اليوم عند 72.04 دولار وأقل سعر 71.2 دولار.