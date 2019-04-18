300 ألف مسافر عبر قطار الحرمين

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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كشف مدير عام مشروع قطار الحرمين للتشغيل والصيانة المهندس ريان الحربي أن عدد الرحلات منذ بداية التشغيل تجاوز 700 رحلة حتى الآن، فيما بلغ عدد الركاب والمسافرين عبر قطار الحرمين منذ تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمشروع في سبتمبر 2018 أكثر من 300 ألف مسافر.

وأشار الحربي خلال لقاء هيئة النقل العام الشهري الذي أقامته بمقرها الرئيس بالرياض، إلى أن الطاقة الاستيعابية لمشروع قطار الحرمين تقدر بـ60 مليون مسافر سنويا بين مكة المكرمة والمدينة المنورة حال عمله بكامل طاقته، ليحتل بهذا مكانته كأكبر مشروع للنقل السريع على مستوى المنطقة، وأحد أكبر مشاريع النقل السككي في العالم.

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وتحدث المهندس الحربي، خلال اللقاء الذي انطلق تحت عنوان «الدور الاستراتيجي لقطار الحرمين في تطوير صناعة النقل في المملكة»، حول المقومات الكبرى لهذا المشروع الاستراتيجي، وأهم الأدوار التي يقدمها قطار الحرمين للنهوض بصناعة النقل في المملكة، وذلك بما يترجم حرص واهتمام قيادة هذا الوطن وأبنائه عبر الاهتمام الكبير بكل حاج ومعتمر وزائر لهذه البلاد المباركة، ولا سيما أن المشروع هو الأكبر على مستوى المنطقة والسادس على مستوى العالم في صناعة النقل.

وأوضح الحربي أن المشروع يعد من أكبر مشاريع النقل السريع على مستوى العالم في جانب البنى التحتية، حيث يمتد لأكثر من 12 ألف كلم من خطوط الكهرباء على جميع مساراته، ويتضمن ستة مولدات طاقة عملاقة تؤمن الدعم الكامل للمشروع واحتياجاته من الطاقة الكهربائية لتغذية القطار كوسيلة نقل عالية السرعة، بالإضافة إلى العدد الكبير من الجسور التي تكفل رفع مستوى السلامة والأمان من ناحية زحف الرمال أو في حال وجود سيول، لا قدر الله.

وذكر أن إمكانات المحطات تكسب المشروع ميزة إضافية عبر خدماتها التي تتيح كل ما يحتاجه مسافر العصر الحديث، مشيدا بأثر التقنية في تسهيل الكثير من العمليات التشغيلية، وكذلك التسهيل والتيسير على المسافرين بتوفير خدمات الكترونية وإمكانية الحجز الالكتروني لجميع الرحلات عبر الموقع، مبينا أن المشروع الوطني العملاق يعتمد وبشكل كبير على الكوادر الوطنية المؤهلة، حيث تم توطين عدد من الوظائف المهمة، من ناحية فرق عمل المحطات ومن ناحية قيادة القطارات والإشارات والتحكم والصيانة والتشغيل.