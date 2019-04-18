شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 18 - 4 -2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 18-4-2019.



إيقاف تداول شركتين إيقاف تداول شركتين

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم شركتى ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، العربية لاستصلاح الأراضى، لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% خلال جلسة تداول اليوم الخميس. البورصة تربح مليار جنيه البورصة تربح مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والأجانب، وارتفع رأس المال السوقى بقيمة مليار جنيه ليغلق عند مستوى 810.408 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 253 مليون ورقة مالية بقيمة 887.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 16.8 ألف عملية لعدد 173 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 62.77% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 25.4%، والعرب على 11.83% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 62.17% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 37.82%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 124.7 مليون جنيه، 15.3 مليون جنيه، 1.5 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 73.7 مليون جنيه، 70.3 مليون جنيه، على التوالى.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 14876 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 2319 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 18733 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 658 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.55% ليغلق عند مستوى 1682 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 467 نقطة.

وارتفعت أسهم 61 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 71 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- المصريين للإسكان والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 2.090 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.03%

- آسيك للتعدين-اسكوم بسعر إغلاق 8.030 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 4.29%

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- الكابلات الكهربائية المصرية بسعر إغلاق 1.400 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.78%

- بلتون المالية القابضة بسعر إغلاق 6.650 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 3.26%

- سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 3.220 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 2.88%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) بسعر إغلاق 5.210 دولار بنسبة تراجع بلغت 12.88%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 9.690 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.94%

- ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية بسعر إغلاق 10.030 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.38%

- العامة لصناعة الورق-راكتا بسعر إغلاق 7.230 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.74%

- العبور للاستثمار العقارى بسعر إغلاق 5.480 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.20%