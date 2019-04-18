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رأس المال السوقى للبورصة يخسر 14 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خسر رأس المال السوقى للبورصة المصرية، نحو 14 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى،  ليغلق عند مستوى 810.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.7% عن الأسبوع الماضى. 

 

وتراجع رأس المال السوقى للمؤشر الرئيسى من 433.4 مليار جنيه إلى 426.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، بنسبة انخفاض 1.6%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 269.4 مليار جنيه إلى 263.6 مليار جنيه بنسبة انخفاض 2.1%، ونزل رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 702.7 مليار جنيه إلى 690.2 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1.8%.

 

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