شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمواطن مكن وافدًا من الاستثمار في المواشي والان نبدء بالتفاصيل

شهرت وزارة التجارة والاستثمار، اليوم، بمواطن بعد صدور حكم قضائي بإدانته بجريمة التستر التجاري وثبوت تورطه في تمكين أحد العمالة لديه من جنسية عربية بمزاولة النشاط التجاري باستخدام سجله التجاري والعمل لحسابه الخاص في تجارة المواشي بأسواق مدينة نجران بغرض الاستثمار وبيعها على المطاعم بمناطق مختلفة.

وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالف والمنع من مزاولة النشاط نفسه، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.

وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن تورط المواطن المخالف في التستر على الوافد العامل لديه وتمكينه من مزاولة نشاط التجارة عبر شراء الأغنام من أسواق مدينة نجران وبيعها على عدد من المطاعم في كل من الرياض والخرج والدمام.