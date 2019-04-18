شكرا لقرائتكم خبر عن التشهير بمواطن مكن وافدًا من الاستثمار في المواشي والان نبدء بالتفاصيل
وتضمن الحكم الصادر من المحكمة الجزائية بالرياض فرض غرامة مالية على المخالف والمنع من مزاولة النشاط نفسه، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب وأي التزامات أخرى، والتشهير عبر نشر الحكم في صحيفة محلية على نفقة المخالف.
وتعود تفاصيل القضية لتلقي "التجارة" معلومات عن تورط المواطن المخالف في التستر على الوافد العامل لديه وتمكينه من مزاولة نشاط التجارة عبر شراء الأغنام من أسواق مدينة نجران وبيعها على عدد من المطاعم في كل من الرياض والخرج والدمام.
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