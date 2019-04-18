شكرا لقرائتكم خبر عن ندوة لتوعية العاملين بجنوب الوادى القابضة للبترول بالتعديلات الدستورية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظمت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول ندوة تثقيفية لجميع العاملين بالشركة لشرح مضمون التعديلات الدستورية بحضور المهندس محمد عبد العظيم رئيس مجلس الإدارة ونوابه والمستشارنور الدين على رضوان .

وخلال الندوة تم تقديم شرح واف لمضمون التعديلات الدستورية والتوعية بأهمية المشاركة الإيجابية من الجميع فى الاستفتاء المقرر بعد غد لتحقيق مستقبل أفضل لمصر والمساهمة فى استكمال مسيرة البناء والاصلاح ومن ثم الانطلاق نحو تحقيق اهداف رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة .

كما أكد رئيس شركة جنوب الوادى ، أن الهدف الاسمى من الدستور هو حماية الحقوق والحريات والواجبات وبلوع التطلعات والطموحات للمواطنين هو مايستلزم المشاركة الايجابية بالتعبير عن الرأى فى تعديلات الدستور

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