توتال الفرنسية تعتزم الاستثمار فى 10 % من مركزين لشحن الغاز بروسيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس عملاق الطاقة الفرنسى، توتال اليوم، الخميس، إن الشركة تخطط للاستثمار فى 10 بالمئة من مركزين للنقل، فى مورمانسك وكامتشاتكا، تريد شركة نوفاتك الروسية لإنتاج الغاز بناءهما لشحن الغاز الطبيعى المسال.
وأدلى باتريك بويان، الرئيس التنفيذى لتوتال، بتعليقاته أمام مجموعة من رجال الأعمال الفرنسيين، أثناء لقاء مع الرئيس الروسى، فلاديمير بوتين فى الكرملين.
ودعا بوتين الأسبوع الماضى المستثمرين الأجانب للمشاركة ىي تشييد بنية تحتية للموانئ فى مورمانسك، وشبه جزيرة كامتشاتكا.
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