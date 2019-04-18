شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات التجزئة الأمريكية تسجل فى مارس أكبر زيادة فى عام ونصف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مبيعات التجزئة فى الولايات المتحدة فى مارس بأكبر قدر فى عام ونصف العام، فى الوقت الذى عززت فيه الأسر مشترياتها من السيارات وعدد من السلع الأخرى، فى أحدث مؤشر على أن النمو الاقتصادى ارتفع فى الربع الأول بعد بداية متعثرة.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم الخميس إن مبيعات التجزئة زادت 1.6% الشهر الماضي، فى أكبر مكسب لها منذ سبتمبر 2017 وفى أعقاب انخفاض غير معدل نسبته 0.2% فى فبراير.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسارع مبيعات التجزئة 0.9 % فى مارس وارتفعت مبيعات التجزئة فى مارس 3.6% على أساس سنوي.
ومع الانتعاش المسجل فى مارس، تكون مبيعات التجزئة محت حاليا الانخفاض الذى شهدته فى ديسمبر، والذى وضع إنفاق المستهلكين والاقتصاد ككل على مسار انخفاض للنمو.
ويمثل إنفاق المستهلكين ما يزيد عن ثلثى النشاط الاقتصادى فى الولايات المتحدة.
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