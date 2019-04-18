الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق منخفضا عند مستوى 9196.53 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واس- الخليج 365

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الخميس، منخفضًا 41.52 نقطة ليقفل عند مستوى 9196.53 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 90 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 61 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 110 شركات على تراجع.

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وكانت أسهم شركات التعاونية، والواحة, وبروج للتأمين, ومدينة المعرفة، والخليج العامة، الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الخضري، والدريس، والأحساء، وسيرا، وتشب فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.67% و 2.59%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء, وكهرباء السعودية، ودار الأركان، ومدينة المعرفة، والراجحي هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي, وسابك, والإنماء، وكهرباء السعودية، وسيرا هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية “نمو”، اليوم، مرتفعًا 11.97 نقطة ليقفل عند مستوى 3636.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 38 ألف سهم تقاسمتها 132 صفقة.