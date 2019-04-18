شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة تشكيل شعبة الذهب بغرفة القاهرة و"اللقانى ووصفى" نائبان و"جيد" رئيسا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شكلت غرفة القاهرة التجارية مجلس إدارة شعبة تجار المشغولات الذهبية لفترة جديدة تستمر من أبريل الجارى، ولمدة 4 سنوات قادمة .

وأعلن المهندس إبراهيم العربي رئيس غرفة القاهرة الذى ترأس جلسة إجراءات إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة هيئة مكتبها، حيث جاء المهندس هانى ميلاد جيد رئيسًا وعمرو اللقانى وإيهاب وصفى نائبان أول وثان وأسامه أحمد سكرتيرًا.

جاء ذلك خلال اجتماع جمعيتها العمومية لاختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها، وطالب المهندس إبراهيم العربي مجلس إدارة الشعبة بضرورة الاهتمام بهذا القطاع المهم ومناقشة متطلباته والمعوقات التى تواجهه وطرح مقترحات الحلول من وجهة نظر أصحاب القطاع لتنميته وتطويره فى الفترة القادمة.

وقال "العربي" إن مجلس إدارة الغرفة يساند الشعبة شأنها شأن باقي الشعب للوصول في النهاية إلى مرحلة التنمية والتطوير للقطاعات المختلفة ، مشيرًا إلى أن مجلس ادارة الغرفة لن يدخر أي جهد لحل مشاكل قطاع الذهب والسعى بالتنسيق مع الشعبة إلى تطويره، لأنه قطاع من ضمن القطاعات المهمة علي كافة المستويات ويوفر فرص عمل كثيرة للشباب ، ويعتبر من ضمن القطاعات المهمة اقتصاديًا.

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من جانبه قال المهندس هاني جيد رئيس الشعبة الجديد إن الشعبة في دورتها الجديدة ستعمل من خلال خطة علمية وعملية لتحقيق طموحات أصحاب هذا القطاع وحل المشاكل التي يعاني منها عن طريق الغرفة، ثم بعد ذلك البحث عن سبل جديدة تحقق التنمية الحقيقية لقطاع الذهب وتنمى من صناعته وتجارته، وبالتالى يكون أكثر إضافة لاقتصاد بلدنا.

ونوه " جيد" إلى أن الشعبة ستجتمع خلال أيام قليلة في أول لقاء لها عقب إعادة تشكيل مجلس إدارتها لبحث خطة العمل خلال المرحلة القادمة وتشكيل مجموعة لجان من مجلس إدارة الشعبة تتخصص كل لجنة في ملف معين يهم قطاع الذهب ومناقشته بشكل مفصل، وطرح المقترحات المناسبة سواء لحل المشاكل أو وضع أفكار ورؤى جديدة لتطوير هذا القطاع ، ويكون لهذه اللجان حق التنسيق مع مسئولي الجهات المعنية عن طريق الغرفة لمناقشة كل ما يتعلق بقطاع الذهب من أجل الوصول فى النهاية إلى التنمية المستدامة التى تستهدفها الدولة لكافة قطاعاتها.

وضم تشكيل مجلس إدارة الشعبة مجموعة من العناصر الشابة إلى جانب الخبرات لدمج الأفكار والرؤي معًا بما يفيد قطاع الذهب في النهاية ، وهو ما أثنى عليه مجلس إدارة الشعبة.