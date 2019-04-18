"زين" تختتم شراكتها الاستراتيجية لجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - بيكة الجاسر والشيخة شيخة الصباح يكرّمن زين على رعايتها

اختتمت زين المزوّد الرائد للخدمات الرقمية في الكويت شراكتها الاستراتيجية لجائزة الأم المثالية للإعاقات الذهنية، وذلك خلال الحفل الختامي وفعاليات تكريم الأمهات المتميزات الذي نظّمه مركز الخرافي للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في فندق جميرا شاطئ المسيلة.

وذكرت الشركة في بيان صحافي أن الحفل الختامي قد شهد حضور كل من رئيس مجلس إدارة مؤسسة سند الطفل المعاق الكويتية سبيكة الجاسر، والرئيس الفخري للنادي الكويتي الرياضي للمعاقين الشيخة شيخة العبدالله الصباح، والأمين العام للجائزة ومدير مركز الخرافي لأنشطة الأطفال المعاقين عائشة السالم، ورئيس اللجنة المنظمة للجائزة فواز القبان، ومدير إدارة العلاقات الخارجية والداخلية في شركة زين الكويت حمد المطر، بالإضافة إلى الأمهات المكرّمات وعائلاتهن.

وبينت زين أن فعاليات ختام الجائزة قد شهدت تكريم 19 أم مثالية من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي وبعض دول الوطن العربي، وذلك بهدف تسليط الضوء على جهودهن الفردية المميزة في الاعتناء بأطفالهن من ذوي الإعاقات الذهنية المختلفة وتطوير مهاراتهم ودمجهم في المجتمع مع غيرهم من الأطفال، وتم أيضاً تنظيم رحلة ميدانية لجميع الأمهات المكرّمات لبعض الجهات الثقافية والتراثية في الكويت كجزء من برنامج التكريم.

وأوضحت الشركة أنها تحرص على تجديد تعاونها مع مختلف الجهات والمؤسسات لتبنّي المبادرات والمشاريع التي تخدم فئة ذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم على مدار العام، حيث تفخر الشركة بتواجدها في جائزة الأم المثالية لتسليط الضوء على الأمهات المتميزات وإظهار الدور الهام لأولياء الأمور في رعاية أبنائهم من ذوي الاحتياجات الخاصة وإشراكهم جنباً إلى جنب مع زملائهم وأشقائهم في المجتمع.

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وأضافت زين أنها تؤمن أن التحديات التي تواجه ذوي الاحتياجات الخاصة لن تتعارض مع كونهم أصحاب إرادة وقيمة عالية في المجتمع لها تطلعاتها وطموحاتها التي يجب أن يتعاون معها الجميع، ولهذا فإن الشركة تُخصص جزءاً كبيراً من مبادراتها الاجتماعية اتجاه دعم وتشجيع كل ما فيه نماء للجهود التي تصب في صالح ذوي الاحتياجات الخاصة.

الجدير بالذكر أن زين تُخصص جزءاً كبيراً من مبادراتها الاجتماعية اتجاه ذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت مؤخّراً بالمشاركة في الحفل الذي نظّمته إدارة رعاية المعاقين في الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بمناسبة اليوم العالمي والعربي لذوي الاحتياجات الخاصة، حيث قامت بتنظيم مجموعة من الفعاليات الترفيهية لذوي الاحتياجات الخاصة وعائلاتهم في جو عائلي، وقامت بإدخال البهجة على قلوبهم ضمن برنامج الحفل، بالإضافة إلى رعايتها للماراثون الخيري السنوي الذي تنظّمه مجموعة فوزية السلطان الصحية لصالح الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة في الكويت، والزيارات الموسمية لدور الرعاية الاجتماعية في شهر رمضان المُبارك والأعياد وغيرها.