الان تتابع اليورو ينخفض لأدنى مستوى في أسبوع بعد مسوح صناعية ضعيفة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
انخفض اليورو إلى أدنى مستوى في أسبوع، اليوم، بعد نتائج ضعيفة لمسوح صناعية في أوروبا أثارت المخاوف من اقتصاد يواجه صعوبات لكسب الزخم قبل عطلة الأعياد.
وانكمشت أنشطة قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا للشهر الرابع على التوالي في أبريل، ورسم مسح مماثل في فرنسا صورة قاتمة أيضا.
وقال ريكاردو إيفانجليستا كبير المحللين لدى أكتيف تريدز في لندن “المستثمرون يساورهم القلق بشأن متانة الاقتصاد العالمي ومنطقة اليورو، ومصير اليورو مرتبط على نحو وثيق بذلك”.
وارتفعت العملة الموحدة 0.1% قبل البيانات لكنها تراجعت 0.4% إلى أدنى مستوياتها منذ العاشر من أبريل إلى 1.1244 دولار بعد صدور البيانات.
واستقر مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات المنافسة، عند 97.051 بعد أن انخفض 0.05% في
الجلسة السابقة.
وتراجعت العملات المرتبطة بتجارة السلع الأولية بعد تلاشي موجة صعود في أسعار النفط.
واستقر الدولار الاسترالي عند 0.7179 دولار أمريكي بعد أن ارتفع لفترة وجيزة فوق 0.72 دولار بفضل بيانات وظائف قوية لشهر مارس.
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