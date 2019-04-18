شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع طفيف لبورصة دبى بختام التعاملات وسط صعود 4 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بنسبة 0.02% رابحا عدد 0.69 نقطة ليغلق عند مستوى 2813.91 نقطة.

وبلغت أحجام التداول بختام تعاملات اليوم 234 مليون سهم محققة ما قيمته 298 مليون درهم من خلال تنفيذ 3267 صفقة ل36 سهما، وارتفع 16 سهما، فيما انخفض 14 سهما، واستقرت 6 أسهم.

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وارتفعت 4 قطاعات على رأسها قطاع التأمين بنسبة 1.66%، أعقبه قطاع السلع بنسبة 1.39%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.31%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.21%، فيما تراجع قطاع الخدمات بنسبة 1.29%، تلاه قطاع النقل بنسبة 1.09%، ثم قطاع العقارات بنسبة 0.18%.

وتصدر قائمة الأسهم المرتفعة سهم مجموعة السلام القابضة بنسبة 9.15%، ثم شركة تكافل الإمارات بنسبة 7.33%، فيما تصدر قائمة الأسهم المتراجعة مصرف عجمان بنسبة 2.76%، ثم مصرف السلام البحرين بنسبة 2.14%