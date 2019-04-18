شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر الرئيسى للبورصة يواصل ارتفاعه بمنتصف التعاملات وسط مبيعات أجنبية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للشراء.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.42% ليصل إلى مستوى 14926 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 2329 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.70% ليصل إلى مستوى 18809 نقطة.

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فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 659 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 043% ليصل إلى مستوى 1684 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 467 نقطة.