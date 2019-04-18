أسهم أوروبا تتراجع قليلا فى التعاملات الصباحية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا فى التعاملات الصباحية اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين بحذر بيانات عن الصناعات التحويلية لتقييم متانة اقتصادات منطقة اليورو قبل عطلة عيد القيامة.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.1 %، مع انخفاض جميع مؤشرات الدول.

وكانت بيانات اقتصادية أفضل من المتوقع أصدرتها الصين أمس الأربعاء قد دفعت مؤشر المنطقة لتحقيق سادس مكاسبه اليومية على التوالى. وبلغ المؤشر ستوكس أعلى مستوياته فى ثمانية أشهر هذا الأسبوع.

وستغلق الأسواق الأوروبية غدا الجمعة ويوم الاثنين بمناسبة عيد القيامة.

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وتراجع مؤشر قطاع السيارات بعد ارتفاع قوى فى الجلسة السابقة، بينما هبط مؤشر شركات الرعاية الصحية عقب عمليات بيع فى الليلة الماضية لأسهم نظيرتها الأمريكية بسبب مخاوف تنظيمية.

وكان سهم أوسرام من بين أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على المؤشر ستوكس 600، بعدما قالت مجلة ألمانية إن مجموعتى الاستثمار المباشر باين كابيتال وكارلايل تفقدان الثقة فى عرضهما لشراء مجموعة الإنارة.

وهبط سهم كيرينج 5.8% وضغط بشدة على المؤشر كاك 40 الفرنسى ومؤشر قطاع التجزئة الأوروبى، رغم تحقيق شركة السلع الفاخرة إيرادات تفوق التوقعات فى الربع الأول.

غير أن مؤشر قطاع الأغذية والمشروبات حقق أعلى المكاسب بين القطاعات الأوروبية، مدعوما بنتائج تفوق التوقعات لشركة نستله.

وصعد سهم مجموعة الأغذية بعدما أبقت الشركة على توقعاتها للعام بأكمله بعد زخم قوى فى الولايات المتحدة والصين.