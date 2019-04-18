شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز تتوقع محافظة بنوك الإمارات على قوة الأرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قالت مؤسسة ستاندرد أند بورز "إس أند بي" العالمية للتصنيف الائتماني، إن من المتوقع أن تحتفظ البنوك بدولة الإمارات بقوة الأرباح والرأسمال وذلك خلال عامي 2019-2020.

ورجح أن تواصل حركة التمويل في كافة أرجاء الإمارات للاستفادة من حصة هائلة من الودائع الحكومية والتابعة لكيانات مرتبطة بالحكومة، بحسب صحيفة البيان.

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وأوضح أن أبرز نقاط القوة المتوقعة هي مستويات الدخل المرتفعة؛ المركز المالي القوي؛ الاقتصاد الأكثر تنوعاً بالمقارنة مع اقتصادات الدول الأخرى الأعضاء بالخليج؛ قوة الملف المالي الذي يتمتع به القطاع المصرفي بالدولة.

وفي وقت سابق، توقع محللون في وكالة "موديز" لخدمات المستثمرين، استقرار أداء القطاع المصرفي في الإمارات خلال العام الجاري بدعم من النمو الاقتصادي ومستويات السيولة والرسملة.

وكانت وكالة موديز العالمية قد توقعت في وقت سابق أن يواصل الاقتصاد الإماراتي النمو خلال العام الجاري إلى أن يصل إلى 2.9%.