شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دبي للاستثمار" تقر توزيع 10% نقدا على المساهمين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة "دبي للاستثمار"، خلال اجتماعها أمس الأربعاء مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وأشارت الشركة، في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، إلى أن الجمعية اعتمدت أيضا البيانات المالية الموحدة المدققة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018.

وكانت الشركة قد قامت بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 12% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

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وجدير بالذكر أن دبي للاستثمار حققت صافي أرباح، عائدة على المساهمين، بلغ 651.4 مليون درهم خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغت 1.001 مليار درهم في العام 2017.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام 2018 إلى فقدان القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية والاستثمارات المالية التي تأثرت بسبب ظروف السوق الحالية.

وفي المُقابل ارتفعت الإيرادات إلى 3 مليار درهم خلال 2018 مقابل 2.8 مليار درهم خلال 2017.