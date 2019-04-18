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شكرا لقرائتكم خبر عن 14 شركة خاسرة بالسعودية توزع مكأفأت بـ 113 مليون ريال والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت 14 شركة مدرجة بالسوق السعودية ذات خسائر مالية متراكمة، توزيع مكافآت مالية لأعضائها التنفيذيين، وكذلك مجالس الإدارات واللجان التابعة لها.
وتبلغ تلك المكافآت نحو 112.8 مليون ريال عن العام المالي 2018، وذلك بعدما أخذت الموافقات اللازمة من جمعياتها العمومية.
وبلغت مكافأة مجالس الإدارات واللجان التابعة ما يعادل 24.3 مليون ريال بما نسبته 21.5% من إجمالي المكافأة ، بحسب صحيفة الاقتصادية.
واستحوذ الأعضاء التنفيذيون "خمسة أعضاء لكل شركة" على 88.5 مليون ريال بما يشكل 78.5% من إجمالي المكافأة.
واستحوذت ثلاث شركات من أصل 14 شركة ذات خسائر متراكمة على نحو 42.6% من المكافآت بنحو 48 مليون ريال.
والشركات الثلاثة هي شركة أميانتيت وشركة ميد جلف للتأمين وكذلك شركة زين للاتصالات، بلغت الخسائر المتراكمة للأولى 44.5 % من رأس مالها.
فيما جاءت بقية الشركات بمتوسط مكافأة لأعضاء مجالس إداراتها واللجان التابعة والأعضاء التنفيذيين بنحو 5.8 مليون ريال.
في حين كانت كل من شركتي وفرة وأنعام القابضة من بين الشركات التي قدمت أقل المكافآت بنحو 1.8 مليون ريال للأولى و2.86 مليون ريال للثانية.
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