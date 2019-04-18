شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "معادن" توقع اتفاقية للاستحواذ على نسبة 85% من مجموعة ميريديان الأفريقية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة معادن للتسويق والتوزيع، والمملوكة بالكامل لشركة التعدين العربية السعودية "معادن"، عن توقيعها صفقة للاستحواذ على ما نسبته 85% من مجموعة "مريديان"، بتاريخ اليوم الخميس، حيث بلغت حقوق الملكية لمجموعة مريديان (140 مليون دولار أمريكي)، بما يعادل 525 مليون ريال.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بأحقية معادن في التقدم بطلب شراء نسبة 15% المتبقية، وذلك خلال الأربع سنوات القادمة.

ووفقاً للبيان، تأتي هذه الخطوة في إطار خطط "معادن" الرامية للتوسّع في أعمالها ومبيعاتها خارج المملكة ضمن استراتيجيتها لعام 2025م.

ومن المُقرر أن يمول هذا الاستحواذ عن طريق التدفقات النقدية التشغيلية لشركة التعدين العربية السعودية (معادن)، ومن المتوقع أن ينعكس الأثر المالي لهذا الاستحواذ في الربع الثالث من العام المالي 2019.

Advertisements

وتعد مجموعة مريديان شركة رائدة في مجال المدخلات الزراعية، وتوزيع الأسمدة، ومقرها ووحداتها التشغيلية في جمهورية موريشيوس و جنوب شرق أفريقيا.

هذا وتعود ملكية مجموعة مريديان شركة ذات مسؤولية محدودة لصندوق استثماري يدار من قبل شركة "فاتيسا"، ومساهمين أقلية من تنفيذي الشركة. وستتمكن معادن بعد استيفاء المتطلبات النظامية من تملك حصة في مجموعة مريديان مقدارها 85%، والتي من المتوقع الانتهاء من إجراءات الصفقة خلال الربع الثالث من العام المالي 2019م.

وتقوم مجموعة ميريديان بتوزيع ما يقارب نصف مليون طن من الأسمدة في كل من: ملاوي وموزمبيق وزيمبابوي وزامبيا.

وجدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 1.8 مليار ريال خلال العام 2018 مقابل صافي أرباح بلغ 714.8 مليون ريال في العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018 يرجع إلى ارتفاع متوسط أسعار البيع المحققة لمنتجات أسمدة فوسفات الأمونيوم والأمونيا والألمنيوم والألومنيا، وكذلك ارتفاع كمية المبيعات لمنتجات أسمدة فوسفات الأمونيوم و الألومنيا والمنتجات المدرفلة المسطحة والذهب.