شكرا لقرائتكم خبر عن "أرامكو" تخطط لشراء حصة "شل"بمشروع سعودي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يخطط عملاق النفط السعودية شركة "أرامكو" لشراء حصة شركة "رويال دوتش شل" البالغة 50% في مجمع ساسرف للتكرير بالمملكة، وهو مشروع مشترك بين الشركتين.

وجرى التوصل لاتفاق بين أرامكو وشل بخصوص هذه الصفقة، بحسب وكالة رويترز.

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يُذكر أن مقر مجمع ساسرف يقع في مدينة الجبيل الصناعية بالسعودية، وتبلغ طاقته التكريرية للنفط الخام 305 آلاف برميل يوميا.

وعلى المستوى الدولي، تبحث "أرامكو" أيضا شراء حصة تصل إلى 25% بأنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لشركة ريلاينس اندستري الهندي بقيمة تقدر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.