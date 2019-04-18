شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الاستثمار: إتمام عملية زيادة رأس المال لصالح حكومة الشارقة والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف بنك الاستثمار عن إتمام زيادة رأسماله لصالح حكومة الشارقة كشريك استراتيجي، ليصبح رأسمال البنك المدفوع 3.18 مليار درهم، بحسب إفصاح لسوق أبوظبي المالي.

وأقر مساهمو البنك الأربعاء الماضي دخول "حكومة الشارقة" كمستثمر استراتيجي في البنك.

وتهدف حكومة الشارقة من خلال استثمارها الاستراتيجي في البنك بقيمة 1.115 مليار درهم إلى تحقيق قيمة طويلة الأجل من أرباح البنك الناتجة عن عملياته الأساسية.

وكانت حكومة الشارقة تدرس اندماج بنك الاستثمار مع بنك الشارقة و البنك العربي المتحد بحسب ما ذكرته مصادر مطلعة لرويترز في سبتمبر الماضي.