شكرا لقرائتكم خبر عن 200 ألف عميل جديد لـ"زين" السعودية بالربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشف سلطان الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، عن نجاح الشركة في ضم نحو 200 ألف عميل جدد بنهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأشار في مقابلة مع قناة العرية أن الشركة نجحت في زيادة عدد عملائها من 8 ملايين عميل نهاية العام الماضي، إلى 8.2 ملايين عميل نهاية الربع الأول 2019، مبينا أن هذا الأمر يعكس تحسين جودة الخدمات والمنتجات المبتكرة.

وأظهرت البيانات المالية للشركة اليوم تحولها للأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 لتصل أرباحها في تلك الفترة إلى 129 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغت 77 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.