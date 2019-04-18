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شكرا لقرائتكم خبر عن زين السعودية تتوقع تقديم خدمات الجيل الخامس بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم توقع سلطان الدغيثر، الرئيس التنفيذي لشركة زين السعودية، تمكن الشركة من تقديم خدمات الجيل الخامس للإنترنت بالمملكة بحلول الربع الثالث من العام الحالي.
وأكد في مقابلة مع قناة العربية أن "زين" انتهت من تجارب خدمات الجيل الخامس بأكثر من 7 مدن في السعودية، لافتا إلى أنه على بداية الربع الثالث ستتمكن الشركة من إطلاق خدمات الجيل الخامس في السوق تجارياً.
وأشار إلى توقيع "زين السعودية"اتفاقية، تعاون مع شركتي نوكيا وهواوي لتجهيز البنية التحتية لخدمات إنترنت الأشياء المتوقع الانتهاء منها نهاية الربع الرابع من العام الحالي، بجانب خدمة المدفوعات الرقمية.
وأوضح أن شركة زين تشارك في جميع المشاريع وتساعد في منظومة التحول الرقمي ضمن رؤية السعودية 2030، وتقدم خدمات مبتكرة للمرة الأولى بالمملكة.
وأظهرت البيانات المالية للشركة اليوم تحولها للأرباح خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019 لتصل أرباحها في تلك الفترة إلى 129 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغت 77 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.
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