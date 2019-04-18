شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "دبي التجاري" ترتفع 22% بالربع الأول مدفوعة بالزيادة في الإيرادات التشغيلية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت النتائج المالية لبنك دبي التجاري، عن ارتفاع أرباحه بنسبة 21.6% خلال العام الربع الأول من العام 2019.

وأشار البنك في بيان لسوق دبي، اليوم الأربعاء، إلى تحقيق صافي ربح بلغ 340 مليون درهم، مقابل صافي ربح بلغ 279.7 مليون درهم حلال الربع الأول من العام 2018.

ووفقاً للبيان، بلغ إجمالي الدخل التشغيلي نحو 774.1 مليون درهم، مقابل 658 مليون درهم خلال الربع الأول من العام 2018.

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وارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 17.6% إلى 774 مليون درهم بالربع الأول من العام الجاري مدفوعة بالارتفاع في صافي إيرادات الفوائد والإيرادات الأخرى.

وسجل البنك صافي دخل من الفوائد ومن التمويل الإسلامي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ 493 مليون درهم، مقابل 458 مليون درهم خلال الربع المُقابل من العام 2018.

ويذكر أن البنك حقق صافي أرباح خلال الربع الرابع من العام 2018 بلغ 319 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 282 مليون درهم إماراتي، خلال الربع المقابل من 2017.

وعلى النحو الآخر، حقق البنك صافي أرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر من 2018 بلغ 1.16 مليار درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 1 مليار درهم إماراتي، خلال العام 2017. بارتفاع بلغت نسبته 16%.