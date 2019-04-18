شكرا لقرائتكم خبر عن "فيبكو" تتحول للخسارة وتتكبد 2.5 مليون ريال في الربع الأول والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف "فيبكو"، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن تحولها لتحقيق الخسائر خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2019.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسائر بلغ 2.5 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 1.1 مليون ريال في الربع المقابل من 2017.

وحققت الشركة خسائر تشغيلية 4.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

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وعزت الشركة تحقيق الخسائر بالربع الأول يعود إلى ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية الناشئة عن تحمل فيبكو بحصتها من مصروفات ما قبل التشغيل للشركة التابعة "فبك للصناعة" والبالغ قيمتها 3.4 مليون ريال، تماشياً مع المعايير الدولية للتقارير المالية (IFRS) نظراً لاستمرار المشروع في مرحلة التشغيل التجريبي خلال الفترة المشار إليها.

كذلك ارتفعت تكلفة المبيعات الناشئة عن اختلاف المزيج البيعي فضلاً عن تكوين مخصص للديون المشكوك في تحصيلها خلال هذا الربع، وذلك بالرغم من انخفاض تكاليف التمويل وزيادة الإيرادات الأخرى الناشئة عن بيع عينات من الإنتاج التجريبي للشركة التابعة واسترداد المقابل المالي للعمالة.

وعلى النحو الآخر ارتفعت المبيعات إلى 36.7 مليون ريال مقابل مبيعات بلغت 2.513 مليون ريال خلال الربع المقابل من 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسائر بلغ 3.1 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 5.2 مليون ريال في 2017.