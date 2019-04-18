شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تبحث الاستحواذ على حصة بأنشطة تابعة لـ"ريلاينس الهندية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تبحث شركة أرامكو عملاق النفط السعودي شراء حصة تصل إلى 25% بأنشطة التكرير والبتروكيماويات التابعة لشركة ريلاينس اندستري الهندي بقيمة تقدر ما بين 10 إلى 15 مليار دولار.

وفي حال حدوث ذلك فإن تقييم أنشطة التكرير والبتروكيماويات للشركة الهندية سيصل إلى 60 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وريلاينس اندستري هي أكبر شركة للتكرير والبتروكيماويات في الهند وتدير مجمع تكرير تبلغ طاقته الإنتاجية 1.4 مليون برميل يوميا في غرب الهند.وتخطط زيادة الطاقة الإنتاجية لمليوني برميل يوميا بحلول 2030.

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وقالت شركة أرامكو السعودية في فبراير الماضي إن موكيش أمباني، رئيس مجلس إدارة شركة ريلاينس إندستريز الهندية، التقي بالرئيس التنفيذي لأرامكو لاستكشاف آفاق "شركة أرامكو ومبادراتها " في مجالات المواد اللامعدنية وتحويل النفط الخام مباشرة إلى كيميائيات.

وعلى خطى التعاون مع الهند، كانت أرامكو السعودية قد وقعت في يونيو 2018 و"أدنوك" الإماراتية اتفاقية إطارية لشراكة استراتيجية بينهما في تطوير مصفاة راتانجيري للتكرير والبتروكيميائيات "آر آر بي سي إل".

وكانت أرامكو السعودية قد قامت في وقت سابق بتوقيع مذكرة تفاهم مع مجموعة شركات "راتانجيري التكرير والبتروكيميائيات المحدودة"، لتطوير مصفاة ضخمة ومجمع بتروكيميائيات متكامل في مدينة راتانجيري في الساحل الغربي من الهند، بتكلفة تقديرية متوقعة 44 مليار دولار.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.