شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية "دانة غاز" تُقر التوزيعات النقدية وزيادة رأس المال وإعادة شراء أسهمها والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اعتمدت الجمعية العمومية لشركة "دانة غاز"، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، الموافقة على مُقترح توزيع أرباح نقدية على المُساهمين عن العام 2018 بقيمة إجمالية 384 مليون درهم، بواقع 5.5 فلس للسهم، بزيادة 10% عن توزيعات الأرباح المُوزعة عن العام 2017.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع سوق "أبوظبي" المالي، إلى أن الجمعية اعتمدت الموافقة على مُقترح إعادة شراء الشركة لأسهمها، بنسبة لا تتجاوز 10% من رأس مال الشركة، وذلك بقصد إعادة البيع، شريطة الحصول على موافقة الجهات التنظيمية لذلك.

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هذا ووافقت الجمعية على زيادة رأس مال الشركة من 6.976 مليار درهم إلى 6.995 مليار درهم، بزيادة قدرها 18.749 مليون درهم، وذلك مُقابل إصدار أسهم تحفيز للموظفين.

وصدقت الجمعية على البيانات المالية والحسابات الختامية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

وتجدر الإشارة إلى أن دانة غاز تحولت لتحقيق الخسائر خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2018، مُتكبدة صافي خسارة بلغ 186 مليون دولار (682 مليون درهم) خلال العام 2018، مقابل صافي ربح بلغ 83 مليون دولار (305 مليون درهم) خلال العام 2017.