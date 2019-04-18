شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون عن وجود خلاف مع الموسيقار عمر خيرت: قامة فنية نقدرها وهدفنا إرضاؤه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تردد فى الأيام الأخيرة وجود حالة خلاف نشبت بين الموسيقار عمر خيرت وشركة ڤودافون مصر بعد الإعلان الذى قدمته شركة ڤودافون لعملائها والذى يتحدث عن حب مصر مستخدما أغنية (فيها حاجه حلوة) التى أنتجتها شركة الأخوة المتحدون ولحنها الموسيقار عمر خيرت وكتب كلماتها الشاعر أيمن بهجت قمر.
وتواصل ”الخليج 365” مع شركة ڤودافون للسؤال عن تفاصيل هذا الخلاف ولكن الشركة أكدت أنها لن تسمح بوجود خلاف بينها وبين الموسيقار عمر خيرت مؤكدة أنه قامة موسيقية وفنية كبيرة، وأن "ڤودافون" تكن له كل التقدير والاحترام، رافضة الحديث فى أى تفاصيل قانونية حول الموضوع.
وأكدت فودافون مصر أن هدفها - فى كل الأحوال- هو إرضاء الموسيقار الكبير عمر خيرت لما له من حب وتقدير لدى الشركة، مشددة على أن سياسات "فودافون" قائمة على الاحترام المتبادل بين الشركة وكافة شركائها والقامات الفنية فى مصر، مشيرة إلى أن الخلاف جاري احتواؤه حفاظا على العلاقات الطيبة بين الشركة والموسيقار الكبير عمر خيرت.
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