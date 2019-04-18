أسعار الدولار تنخفض أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية التعاملات

مصراوي - كتب- مصطفى عيد:
هبط سعر الدولار أمام الجنيه في 7 بنوك مع بداية تعاملات اليوم الخميس مقارنة بمستواه مساء أمس الأربعاء، بينما استقر السعر في 3 بنوك أخرى.
وهبط سعر العملة الأمريكية قرشين في بنوك الأهلي المصري، ومصر، والتجاري الدولي إلى 17.18 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.
وتراجع سعر الدولار 3 قروش في بنوك الإسكندرية، والعربي الأفريقي، وقناة السويس إلى 17.18 جنيه للشراء، و17.28 جنيه للبيع.
وانخفض سعر العملة الأمريكية 3 قروش في بنك التعمير والإسكان، إلى 17.22 جنيه للشراء، و17.32 جنيه للبيع.
واستقر سعر...
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