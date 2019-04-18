السيطرة على حريق في حقل برقان النفطي الكويتي ولا إصابات

جدة - عمرو شويل الكويت- الخليج 365:

قالت شركة نفط الكويت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الخميس إنه تمت السيطرة على حريق محدود في إحدى مضخات حقل نفط برقان الكبير.

وقالت الشركة في بيان نشرته وكالة الأنباء الكويتية إن فرق الطوارئ تمكنت خلال وقت قصير من السيطرة على الحريق الذي اندلع أمس وإنه لم يسفر عن أي إصابات بشرية.