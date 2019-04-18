شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر بدء إنتاج حقل بلطيم غرب يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصادر مسئول بقطاع البترول إنه من المتوقع بدء الإنتاج من حقل بلطيم غرب خلال شهر يونيو المقبل.

وأضافت المصادر: حقل بلطيم جنوب غرب له منصة دعم الإنتاج البحرية التى تقع على بعد 12 كم من الشاطئ وعمق مياه يصل ل 23 متر .

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وأشارت المصادر إلى أن حقل بلطيم غرب ستصل طاقته الإنتاجية إلى نحو نصف مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى قبل نهاية 2019 .

وكان قطاع البترول أعلن الإنتهاء من تصنيع منصة حقل بلطيم غرب ، وكذلك الاختبارات، وبدء تجارب التشغيل تمهيدا لبدء نقلها عن طريق البحر للتركيب خلال شهر إبريل الجارى.

ويصل وزن المنصة إلى حوالى حدود 4 آلاف طن تم تصنيع جميع مكوناتها بأيدى مصرية، تعمل بشكل ذاتى كما أنها أسرع منصة تم الانتهاء منها داخل مصر.