شكرا لقرائتكم خبر عن هيوليت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 17-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .

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ولهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 20.33 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 19.31 .

الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه