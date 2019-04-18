هيوليت يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 17-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحاول السهم بتداولاته الأخيرة على المدى القصير تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط ، في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، ليلامس بذلك مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، بالتزامن مع وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
ولهذا تستمر توقعاتنا السلبية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة عودة استقراره أدنى مستوى 20.33 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 19.31 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : مرجح انخفاضه
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