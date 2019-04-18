إكسون مستقر بمنطقة إيجابية – تحليل – 17-04-2019

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط استقرار تداولات السهم أعلى مستوى الدعم 79.88 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 61.8% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى القصير (من 89.30 إلى 64.65) ، يرتفع بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، مع الدعم الإيجابي المتواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع ، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السعر .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 83.48 الذي يمثل نسبة 78.6% من نفس المستويات التصحيحية السابق ذكرها ، طيلة استقراره أعلى مستوى 79.88 .
الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد
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