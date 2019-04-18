شكرا لقرائتكم خبر عن ستاربكس في هدنة لالتقاط الأنفاس – تحليل – 17-04-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليجني أرباح ارتفاعاته السابقة على المدى القصير ، وليحاول اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى القصير بمحاذاة خط اتجاه ، وبضغط إيجابي متواصل للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر . Advertisements ولهذا نحن نتوقع ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات الدعم 74.26 ، ليستهدف مستوى المقاومة 77.23 . الاتجاه المتوقع لتداولات اليوم : صاعد

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